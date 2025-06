Rifiuti abbandonati e bidoni colmi aumentano le segnalazioni

Rifiuti abbandonati e bidoni colmi stanno diventando un problema sempre più diffuso, generando numerose segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati per l’ambiente e il decoro urbano. Come nel caso di via Vitali, dove il comportamento incivile di alcuni sta compromettendo il territorio. È fondamentale intervenire subito per sensibilizzare e promuovere comportamenti responsabili, affinché tutti possano godere di un quartiere pulito e ordinato.

«Volevo segnalare il comportamento incivile di alcune persone all'inizio di via Vitali. Il bidone di cemento è costantemente riempito e circondato da rifiuti di ogni tipo. Inoltre in questi giorni davanti al civico n.2, dove di solito sono presenti le campane per la raccolta della plastica e.

