Rifiuti a fuoco in via Rospicciano a Ponsacco

Rifiuti a fuoco a Ponsacco: un gesto irresponsabile che mette a rischio la sicurezza di tutti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente nella serata di ieri, spegnendo l’incendio e assicurando l’area. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Restano molte domande sulla provenienza di questo atto vandalico e sull’impegno necessario per tutelare il nostro territorio. È ora di riflettere e agire per prevenire simili episodi in futuro.

Un cumulo di rifiuti è stato probabilmente dato alle fiamme nella serata di ieri, 23 giugno, a Ponsacco, in via Rospicciano. Erano quasi le ore 21 quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio, mettendo in seguito in sicurezza i luoghi. Non si sono registrati feriti. Restano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Rifiuti a fuoco in via Rospicciano a Ponsacco

