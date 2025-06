Ricostruzione post maltempo la Provincia cerca e assume un nuovo funzionario

Dopo il recente maltempo, la Provincia di Modena si attiva per offrire nuova opportunità professionale. È aperto il bando per il ruolo di Funzionario Amministrativo, con scadenza alle 12:00 del 7 luglio 2025. Se desideri contribuire alla ricostruzione e al rilancio del territorio, questa è la tua occasione: non perdere tempo e candidati subito!

C'è tempo fino alle ore 12,00 del 7 luglio 2025 per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione della Provincia di Modena per la copertura a tempo determinato e a tempo pieno di un posto al profilo professionale di Funzionario Amministrativo – Area Funzionari e della Elevata.

