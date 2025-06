riconoscimento al festival alto patronato dal quirinale

Sulle rive del lago di Massaciuccoli, l’atmosfera si anima di emozione e attesa, mentre il Gran Teatro si prepara a celebrare l’eccellenza artistica con un riconoscimento speciale al festival, sotto l’alto patronato del Quirinale. Tra le impalcature che si trasformano in mondi magici, l’arte pucciniana prende vita, avvolgendo gli spettatori in un incanto senza tempo. Un omaggio che conferma il valore della cultura italiana nel cuore del mondo.

Sulle rive del lago di Massaciuccoli, in questi giorni, l’aria è elettrizzante. Il palco del Gran Teatro, che si prepara ad accogliere i capolavori pucciniani, scricchiola sotto i passi dei macchinisti tra le cui mani crescono le impalcature che, coi cambi di scenografia, si trasformeranno nei mondi raccontanti dal Maestro. Nella casa affacciata sul porto, tra i ciliegi di Nagasaky, in cui Madama Butterfly attendeva in “un fil di fumo“ il ritorno dell’amore; o nei palazzi imperiali di Pekino, dove si snoda il gioco d’amore e morte della principessa Turandot. E ancora nella mansarda parigina in cui il cuore di Mimì, nel crudo dell’inverno, si scalda per il poeta squattrinato Rodolfo, o nel sogno inseguito da Manon Lescaut. 🔗 Leggi su Lanazione.it