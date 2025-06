Richard Madden star della nuova serie Trinity prodotta per Netflix

Richard Madden, celebre per il suo ruolo in "Bodyguard," torna protagonista in "Trinity," una serie Netflix che promette di sorprendere gli spettatori. Questa nuova produzione segna un entusiasmante ritorno sul set dell'attore, in collaborazione con il rinomato Jed Mercurio, autore di successo. Accanto a Gugu Mbatha-Raw, Madden si prepara a portare sullo schermo una storia avvincente e ricca di colpi di scena. Un progetto da non perdere per gli appassionati di suspense e dramma produttivo.

L'attore Richard Madden collaborerà nuovamente con Jed Mercurio, che aveva creato Bodyguard, in occasione di un nuovo progetto per la piattaforma di streaming. Richard Madden ritornerà a recitare in una serie tv: l'attore sarà infatti il protagonista di Trinity, un progetto targato Netflix che lo vedrà impegnato sul set accanto a Gugu Mbatha-Raw. Il progetto permetterà all'attore di collaborare nuovamente con Jed Mercurio - che sarà autore, showrunner e produttore esecutivo del progetto destinato alla piattaforma di streaming - dopo il successo di Bodyguard. Cosa racconterà la serie La prima stagione di Trinity sarà composta da otto puntate e avrà come protagonista il Comandante Katherine Decker, secondo in comando a bordo dell'USS Kansas, un sottomarino nucleare e una delle armi più letali esistente . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Richard Madden star della nuova serie Trinity, prodotta per Netflix

