Ricercato è stato trovato in casa di un giovane ai domiciliari | scatta l’arresto

Una serata che avrebbe potuto passare inosservata si è trasformata in un episodio di tensione ad Aprilia, quando un ricercato 54enne, trovato nella casa di un giovane ai domiciliari, ha opposto resistenza ai carabinieri. La sua irruenza ha portato all’arresto per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza della fermezza delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza di tutti.

Ricercato, è stato trovato in casa di un giovane sottoposto ai domiciliari e durane le fasi del controllo si è scagliato contro i carabinieri: un uomo di 54 anni è stato arrestato ad Aprilia con le accuse di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

