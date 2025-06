Ricercato da un mese ruba alcolici e minaccia la commessa nel supermercato per fuggire | arrestato 42enne

Un uomo di 42 anni, ricercato da un mese, ha seminato panico nel supermercato rubando alcolici e minacciando la commessa. L’intervento tempestivo dei Carabinieri di Fornovo di Taro ha portato al suo arresto e al successivo trasferimento in carcere a Parma. La sicurezza dei cittadini è una priorità , e questa vicenda dimostra come l’azione immediata possa fare la differenza nel mantenere l’ordine pubblico.

I carabinieri della Stazione di Fornovo di Taro hanno arrestato e portato nel carcere di Parma un 42enne straniero, ricercato da circa un mese, sul cui conto pendeva un provvedimento di ripristino per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Parma. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Ricercato da un mese, ruba alcolici e minaccia la commessa nel supermercato per fuggire: arrestato 42enne

In questa notizia si parla di: ricercato - mese - arrestato - 42enne

Arrestato don Jordan Coraglia, è il secondo sacerdote bresciano in un mese indagato per reati su minori - Don Jordan Coraglia, secondo sacerdote bresciano in un mese a finire nei guai, è stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico.

ARDEA - DONNA VITTIMA DI VIOLENZA – ARRESTATO IL COMPAGNO Il 19 Giugno, i Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato un cittadino romeno 42enne perché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni pers Vai su Facebook

Ricercato da un mese ruba alcolici e minaccia la commessa di un supermercato: arrestato -; Ruba al supermercato e minaccia la commessa per fuggire. In caserma, i carabinieri scoprono che era ricercato: arrestato 42enne straniero; Ricercato da un mese ruba alcolici e minaccia la commessa di un supermercato: arrestato.

Ruba al supermercato e minaccia la commessa per fuggire. In caserma, i carabinieri scoprono che era ricercato: arrestato 42enne straniero - Un 42enne straniero, ricercato da circa un mese, è stato arrestato dai carabinieri a Fornovo. Secondo gazzettadiparma.it

Tor San Lorenzo (Roma), arrestato 42enne per maltrattamenti alla compagna - A Tor San Lorenzo, in provincia di Roma, un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni alla compagna. Da romadailynews.it