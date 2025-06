Ricerca non si ferma la protesta contro l’espulsione dall’università

La lotta per il futuro della ricerca universitaria in Italia non si arresta: un importante dipartimento dell’Università Statale di Milano ha approvato una mozione contro i tagli e le norme che aumentano il precariato, rafforzando il fronte delle proteste recenti. È un segnale forte che dimostra come studenti e docenti siano uniti per difendere un'educazione di qualità e un ambiente accademico stabile. La mobilitazione continua, perché il cambiamento si costruisce insieme.

Uno dei più importanti dipartimenti dell’Università Statale di Milano ha approvato una mozione contro i tagli e le norme che aumenteranno il precariato approvate tra le proteste di recente. La . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ricerca, non si ferma la protesta contro l’espulsione dall’università

In questa notizia si parla di: università - ricerca - ferma - protesta

Università Cattolica del Sacro Cuore, ricerca per migliorare la cura dei pazienti con gravi cerebrolesioni - L'Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con il Gemelli Medical Center e la Fondazione Gli Artisti del Sorriso, lancia una nuova iniziativa per potenziare la ricerca sulle gravi cerebrolesioni.

Wimbledon sotto attacco? Oltre 200.000 sterline raccolte in pochi giorni per fermare l’espansione del celebre torneo di tennis. Residenti e ambientalisti uniti contro il progetto dell’AELTC che prevede nuovi campi e uno stadio da 8.000 posti nel cuore del Vai su Facebook

Contratti per i ricercatori: sciopero contro tagli, precarietà e guerra; Il 12 maggio l’università si ferma: la protesta dei precari contro tagli e militarizzazione del sapere; Il 20 marzo l’università si mobilita «per non soffrire di precarietà».