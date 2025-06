Ricerca e innovazione Il sindaco in visita nella sede della Maenne

Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha fatto visita alla sede di Maenne, eccellenza civitanovese impegnata in ricerca e innovazione nel campo delle tecnologie per il benessere. In un incontro ricco di entusiasmo, sono stati presentati i risultati di uno studio pilota che evidenzia gli effetti benefici del sistema di stimolazione multisensoriale. Un momento di grande orgoglio per la città , che si conferma polo di eccellenza nel settore della salute e della ricerca.

Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha visitato la sede di Maenne, azienda civitanovese che da anni si distingue per ricerca e sviluppo di tecnologie dedicate al benessere e alla qualità della vita dei pazienti affetti da fibromialgia e da altre sindromi dolorose croniche. Durante l'incontro sono stati illustrati al primo cittadino i risultati del recente studio pilota che ha verificato gli effetti positivi del sistema di stimolazione multisensoriale Maenne su un gruppo di pazienti fibromialgici, restituendo risultati incoraggianti, con un miglioramento documentato della qualità della vita e della gestione del dolore nei soggetti trattati.

