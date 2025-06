Riccione | con l’Australia il Festival del Sole va alla conquista dei cinque continenti

Riccione si prepara ad accogliere l’evento più atteso dell’estate: il “Festival del Sole”, la grande manifestazione internazionale dedicata alla ginnastica per tutti. Con l’Australia tra i Paesi protagonisti, questa kermesse conquista i cinque continenti, portando energia, talento e spettacolo sulla riviera romagnola. Non resta che scoprire come questa straordinaria esperienza continuerà a incantare il pubblico e a consolidarsi come un appuntamento imperdibile dell’estate europea.

Manca davvero poco alla più grande manifestazione internazionale di "ginnastica per tutti" dell'Europa meridionale: il "Festival del Sole" torna a far brillare l'estate di Riccione con le spettacolari esibizioni di atleti provenienti da tutto il mondo, in programma da domenica 29 giugno a venerdì.

