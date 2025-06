Ricci Inter il Milan mette in stand-by la trattativa col Torino? Occhio al possibile inserimento nerazzurro!

L'affascinante duello di mercato tra Milan e Inter si infiamma intorno a Samuele Ricci, il talentuoso centrocampista del Torino. Mentre i rossoneri avrebbero temporaneamente sospeso la trattativa con i granata, l'Inter osserva con attenzione e potrebbe inserirsi nella corsa. La situazione rimane incerta, ma una cosa è certa: il futuro di Ricci resta uno dei temi più caldi di questa sessione estiva. Resta sintonizzato per tutti gli aggiornamenti!

Gli ultimi aggiornamenti. Il nome di Samuele Ricci continua a scaldare il mercato Inter estivo e non solo. Il centrocampista granata è uno dei pallini del Milan, anche se, stando a quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto, i rossoneri hanno messo momentaneamente in stand-by la trattativa con il Torino. Ricci, classe 2001, si è affermato nelle ultime stagioni come uno dei centrocampisti più affidabili e duttili della Serie A. Capace di agire sia davanti alla difesa che come mezzala, il giocatore rappresenta un profilo ideale per completare il centrocampo di squadre ambiziose come Inter e Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com