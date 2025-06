Ribaltone Jonathan David cambia di nuovo tutto | ora è più vicino

Ribaltone in vista: Jonathan David, uno degli attaccanti più ambiti di questa sessione di mercato, potrebbe cambiare ancora una volta le sorti della sua carriera. Dopo l'addio a costo zero dal Lille, il suo futuro si fa sempre più incerto e affascinante: le trattative si infittiscono, e il suo valore cresce di giorno in giorno. Le prossime settimane saranno decisive per svelare se il sorprendente attaccante troverà la nuova squadra dei sogni, o se rimarrà un talento in attesa di destinazione.

Jonathan David reste uno degli attaccanti maggiormente seguiti di questo calciomercato, complice anche l’addio a costo zero dal Lille Continua ad evolversi la situazione riguardante Jonathan David. L’attaccante del LIlle lascerà a parametro zero la società francese, diventando a tutti gli effetti un uomo mercato, conteso da diverse società in Europa complice il suo costo del cartellino nullo. Lo stipendio e le commissioni restano molto alte, ma questo non spaventa le squadre che vedono in lui un affare da non farsi sfuggire, considerando il talento e i numeri totalmente dalla sua parte. Ci sono anche parecchie squadre interessate italiane a lui. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ribaltone Jonathan David, cambia (di nuovo) tutto: ora è più vicino

In questa notizia si parla di: jonathan - david - ribaltone - cambia

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

L'attaccante Jonathan David in questi giorni ha lasciato il Lille a parametro zero e nelle ultime ore è diventato un nome molto forte sia per il Napoli che per la Juventus Le sue parole - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/jonathan-david-non-ho-accor Vai su Facebook

Ribaltone Inter, il BOMBER annuncia: Trattive in corso; GdS - David, Juve in ansia: Giuntoli aveva l'accordo, ma ora Inter e Napoli...; Arnautovic, Taremi e ribaltone Inter: 70 milioni per l’intreccio con la Juventus.

Jonathan David in serie A, nuovo ribaltone: coinvolta anche l’Inter - L'Inter di Cristian Chivu è a caccia di una punta di livello internazionale. Da spaziointer.it

David al posto di Osimhen, firma UFFICIALE Juve e ribaltone servito - David al posto di Osimhen, ribaltone Juventus già servito: c’è la prima firma UFFICIALE che stravolge il calciomercato. Si legge su asromalive.it