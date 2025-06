Ribaltone in Francia la big è stata retrocessa in Ligue 2 | la decisione ha del clamoroso

Il campionato francese ha subito un ribaltone, la big è stata retrocessa in Ligue 2: la decisione ha del clamoroso. Non solo in Italia, anche in Francia al termine del campionato la classifica ha subito uno scossone. Se nel nostro Paese si trattava del Brescia in Serie B, in Francia la squadra protagonista è l’ Olympique Lione in Ligue 1. L’ONCG, l’organismo di controllo finanziario del calcio transalpino, ha decretato la retrocessione amministrativa a titolo cautelativo – già decisa lo scorso autunno – in Ligue 2. Non sono dunque bastate le ultime mosse del patron John Textor. Ligue 1, Olympique Lione retrocesso in Ligue 2: la decisione spiazza Textor. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Ribaltone in Francia, la big è stata retrocessa in Ligue 2: la decisione ha del clamoroso

Pogba ad un passo dal ritorno in Francia: contatti positivi con un club di Ligue 1 - Paul Pogba è ormai ad un passo dal tornare in Francia, con contatti positivi con un club di Ligue 1. Dopo un periodo turbolento segnato dalla squalifica per doping, il centrocampista francese si appresta a riaccendere la propria carriera nel campionato che lo ha visto esplodere.

Italia-Francia, ribaltone in Edison - Nuovo teatro la Edison di Milano, secondo produttore elettrico nazionale controllato a mezzadria da Electricité de France ... Secondo corriere.it

In Francia, ancora non assegnati i diritti tv della Ligue 1 - Anche la seconda giornata del campionato di calcio di Ligue 1 non è stata trasmessa da nessuna piattaforma tv in Francia. Segnala ansa.it