Riapre l' ufficio postale di San Michele di Ganzaria

L’ufficio postale di San Michele di Ganzaria riapre le sue porte, pronto a offrire servizi moderni e più efficienti ai cittadini. Situato in piazza del Municipio, questa riqualificazione rappresenta un passo importante per il territorio, grazie agli interventi del progetto Polis. Ora, con una sede rinnovata, l’ufficio è pronto a rispondere alle esigenze della comunità, migliorando la qualità dell’assistenza e rafforzando il legame con il territorio.

Riapre al pubblico l’ufficio postale di San Michele di Ganzaria, in piazza del Municipio, dopo gli interventi nell’ambito del progetto Polis. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Riapre l'ufficio postale di San Michele di Ganzaria

In questa notizia si parla di: riapre - ufficio - postale - michele

Riapre l'ufficio postale di Casteldaccia, disponibili i servizi della pubblica amministrazione - Riapre al pubblico l'ufficio postale di Casteldaccia, situato in via Lungarini, dopo i lavori di ristrutturazione del progetto "Polis".

ROSOLINA, RIAPRE L'UFFICIO POSTALE! Il rinnovato ufficio postale di ROSOLINA, riaprirà al pubblico MARTEDÌ 3 GIUGNO prossimo, alle ore 10.30, secondo la tipologia 'Polis'. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione dell'ufficio in Viale Marconi, final Vai su Facebook

Riapre l'ufficio postale di San Michele di Ganzaria; Cassaforte guasta alle Poste, senza pensione da 20 giorni; Pisa, riapre l'ufficio postale di Porta a Lucca: i tempi e perché è stato chiuso.

Lavori finiti, riapre l’ufficio postale di Centuripe - Riapre al pubblico l’ufficio postale di Centuripe, in via Ignazio Scavone, dopo gli interventi nell’ambito del progetto “Polis”. Come scrive vivienna.it

Oggi riapre l’ufficio postale rinnovato - L'ufficio postale di Sarteano riapre con nuovi servizi e una sede rinnovata grazie al progetto 'Polis - Riporta lanazione.it