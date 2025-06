Riapre l' ufficio postale di San Michele di Ganzaria

L’ufficio postale di San Michele di Ganzaria riapre le sue porte, simbolo di rinascita e servizi più efficienti per la comunità. Dopo i lavori di ristrutturazione nel quadro del progetto Polis, l’intera sede è stata rivitalizzata per garantire un’accoglienza moderna e funzionale. Con questa riapertura, si apre un nuovo capitolo di supporto ai cittadini, pronti a scoprire le novità e i servizi migliorati che renderanno ogni visita un’esperienza più comoda e veloce.

Riapre al pubblico l’ufficio postale di San Michele di Ganzaria, in piazza del Municipio, dopo gli interventi nell’ambito del progetto Polis. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Riapre l'ufficio postale di San Michele di Ganzaria

In questa notizia si parla di: riapre - ufficio - postale - michele

Riapre l'ufficio postale di San Michele di Ganzaria - L’ufficio postale di San Michele di Ganzaria riapre le sue porte, pronto a offrire servizi moderni e più efficienti ai cittadini.

Translate postRiapre l'ufficio postale di San Michele di Ganzaria https://ift.tt/MjRql32 https://ift.tt/gGZ4OHF Vai su X

ROSOLINA, RIAPRE L'UFFICIO POSTALE! Il rinnovato ufficio postale di ROSOLINA, riaprirà al pubblico MARTEDÌ 3 GIUGNO prossimo, alle ore 10.30, secondo la tipologia 'Polis'. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione dell'ufficio in Viale Marconi, final Vai su Facebook

Riapre l'ufficio postale di San Michele di Ganzaria; Riapre l'ufficio postale di San Michele di Ganzaria; Rapinavano banche e uffici postali: blitz e tris di arresti.

Chiusura temporanea dell’Ufficio Postale di Chiusa di San Michele per intervento Progetto Polis - CHIUSA DI SAN MICHELE – Si avvisa la cittadinanza di Chiusa di San Michele che l’Ufficio Postale chiuderà temporaneamente i battenti per consentire importanti lavori di riqualificazione e ammodernamen ... lagendanews.com scrive

CHIUSA SAN MICHELE: LE POSTE CHIUSE PER CIRCA UN MESE - Per intervento Progetto Polis l'ufficio postale di Chiusa San Michele rimarrà chiuso a partire da giovedì 26 giugno e riaprirà martedì 22 luglio. Come scrive valsusaoggi.it