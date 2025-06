Riapre il bando della Bus Academy | 11 autisti già assunti a tempo indeterminato

Sei un professionista appassionato di guida e desideri fare la differenza nel trasporto cittadino? La Bus Academy di Atb Consorzio riapre i battenti, offrendo 11 posti a tempo indeterminato per autisti qualificati a Bergamo. Dopo il successo della prima fase, questa è la tua occasione per entrare in una squadra dinamica e contribuire alla mobilità sostenibile e alla connessione sociale della comunità . Non perdere questa chance: il futuro della tua carriera ti aspetta!

Bergamo. Dopo i risultati positivi ottenuti nella prima fase della 2ª edizione, è stata ufficiale riaperta la selezione del progetto Bus Academy di Atb Consorzio, finalizzato alla formazione diretta e all'inserimento in pianta stabile nell'organico di autisti di autobus, figure professionali importanti che garantiscono la mobilità sostenibile e la connessione sociale di lavoratori, studenti e cittadini che fruiscono del trasporto pubblico. Il programma di formazione gratuita, promosso dalle aziende del trasporto pubblico dell'area urbana di Bergamo – Atb Servizi, Arriva, Locatelli Autoservizi e Tbso in collaborazione con Enaip Lombardia – è pensato per formare e integrare nuovi autisti nel proprio organico.

In questa notizia si parla di: academy - autisti - riapre - bando

