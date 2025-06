Reza Pahlavi chi è il figlio dello Scià amico di Netanyahu pronto a guidare la transizione

Reza Pahlavi, figlio dello Scià e simbolo di un Iran in esilio, si prepara a guidare una possibile transizione politica. Dopo aver abbandonato il paese nel 1979, ha vissuto negli Stati Uniti sotto la stretta protezione dei servizi di sicurezza americani. Ora, il principe ereditario sembra pronto a rappresentare una speranza di cambiamento per l’Iran, mantenendo stretti legami con figure chiave come Netanyahu. Ma quale sarà il suo ruolo nel futuro politico di Teheran?

Il principe ereditario lasciò l'Iran con la famiglia nel 1979 e non fece mai più ritorno in patria. Una vita in esilio negli Usa sempre sotto la protezione dei servizi di sicurezza americani.

Reza Ciro Pahlavi II, erede di una dinastia storica e simbolo di speranza per molti iraniani, ha fatto un passo sorprendente: si candida a guidare l'Iran senza ambizioni di regalità.

