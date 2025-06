Rey Mysterio | Devo ammettere che Dominik su una cosa ha ragione

Devo ammettere che l’ultima dichiarazione di Dominik Mysterio ha aperto gli occhi anche a me. La sincerità del giovane lottatore nel rivendicare ciò che gli spetta ci ricorda quanto sia importante la trasparenza, anche tra le star del ring. A volte, è proprio nei dettagli più semplici che si nascondono le verità più profonde. E questa storia, più di ogni altra, ci insegna una lezione di onestà e rispetto reciproco.

Rey Mysterio ha affrontato le ironiche lamentele del figlio Dominik Mysterio riguardo al mancato pagamento per le sue apparizioni televisive nella WWE nel 2005, quando era ancora un bambino. Il WWE Hall of Famer ha dovuto ammettere che suo figlio sta dicendo la verità. L’ammissione di Rey sul mancato pagamento. Durante una recente apparizione a No-Contest Wrestling, Rey ha commentato le dichiarazioni di Dominik: “Devo ammettere che l’ultima parte di quello che ha detto è vera. Di tutto quello che ha detto, l’unica cosa vera è che ha effettivamente lavorato a SummerSlam e negli show precedenti a quel pay-per-view, e non ha visto un solo centesimo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net