Retrocessione Lione clamoroso | il club francese in Ligue 2 per motivi finanziari! Torna di moda il nome di Mikautadze legato alla Juve | social scatenati

Il calcio francese si scuote con una notizia clamorosa: l’Olympique Lione è stato retrocesso in Ligue 2 per motivi finanziari, aprendo scenari inattesi. In questa bolgia di rumors e retroscena, torna prepotente il nome di Mikautadze, legato alla Juventus, alimentando social e tifosi. Ma cosa significa tutto questo per il futuro dei club italiani e francesi? Scopriamolo insieme, perché il mercato non dorme mai.

Retrocessione Lione, clamoroso: il club francese in Ligue 2: occasione per la Juve con Mikautadze? Ultime. Colpo di scena nel calcio francese: l’ Olympique Lione è stato ufficialmente retrocesso in Ligue 2 per motivi amministrativi. A comunicarlo è stato il DNCG, l’organo di vigilanza finanziaria del calcio francese, che ha giudicato insufficienti le garanzie economiche presentate dal club per iscriversi alla stagione 202526 di Ligue 1. Durante l’incontro con il presidente John Textor, il DNCG ha esaminato i piani di risanamento e le proposte di copertura finanziaria, senza trovare elementi convincenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Retrocessione Lione, clamoroso: il club francese in Ligue 2 per motivi finanziari! Torna di moda il nome di Mikautadze legato alla Juve: social scatenati

