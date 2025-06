Rete 4 pinna leggendaria | con Lo squalo ascolto assicurato

Rete 4 si prepara a catturare l’attenzione con la sua leggendaria "Pinna", un ascolto assicurato per gli amanti dell’avventura e del brivido. La nuova rubrica di Klaus Davi, "Tele...raccoamando", ci guida tra curiosità e retroscena dello spettacolo, come lo straordinario successo di "Lo Squalo". Un film che, nonostante i cinquant’anni, continua a dominare la scena, portando sul grande schermo un’onda di emozioni senza tempo.

Vi proponiamo "Tele.raccoamando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE ( Lo squalo - Rete4) Cinquant’anni ma Lo Squalo, pellicola che proiettò il fenomeno Spielberg nella storia del cinema, non li dimostra per nulla. Quando usci il lungometraggio nel giugno 1975 era appena terminata la guerra nel Vietnam che costò la vita a 60mila cittadini americani. L’onda lunga della contestazione studentesca contaminava ancora politica, musica, teatro. Le interpretazioni sulla trama si sprecavano: era una metafora della guerra o, al contrario, un escamotage per distrarre un’opinione pubblica troppo politicizzata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rete 4, pinna leggendaria: con "Lo squalo" ascolto assicurato

In questa notizia si parla di: squalo - rete - pinna - leggendaria

Avvistata una pinna nelle acque di Trieste ma non è uno squalo: s tratta del raro pesce luna - Scoperto un enorme pesce luna nell'Area Marina Protetta di Miramare, a Trieste. Avvistata una pinna, ma niente squalo: si tratta del raro Mola mola, il pesce osseo più grande al mondo, che può raggiungere i 3 metri di lunghezza e le 2 tonnellate di peso.

Rete 4, pinna leggendaria: con Lo squalo ascolto assicurato; Roma, città blindata per il corteo pro Palestina: attese 50mila persone | .it; Morto Umberto Lenzi, regista dei cult polizieschi italiani e maestro di Tarantino | .it.

Lo squalo: trama, cast e streaming del film su Rete 4 - Lo squalo: trama, cast e streaming del film su Rete 4 in onda sabato 21 giungo 2025 alle ore 21. Si legge su tpi.it

Lo Squalo compie 50 anni: perché dopo tutto questo tempo continua a spaventarci - Ci sono cult che non passano mai di moda: dopo 50 anni, Lo Squalo di Steven Spielberg continua ancora a vivere nei nostri incubi. cinematographe.it scrive