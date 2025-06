Restyling sulle fasce | giallorossi interessati a Gosens e De Cuyper

La Roma si prepara a rinforzare le fasce laterali in vista della prossima stagione, puntando su nomi di grande spessore come Gosens e De Cuyper. L’obiettivo è garantire qualità e rapidità alla fase offensiva e difensiva, mantenendo alta la competitività della squadra. Con Angelino ancora nel mirino, i giallorossi lavorano intensamente per assicurarsi gli innesti più adatti. L’allenatore, Gian Piero Gasperini, ...

La Roma è al lavoro per ristrutturare le proprie corsie laterali in vista della prossima stagione. E c'è un motivo alla base di ciò: la mancata cessione di Angelino all'Al-Hilal, infatti, non chiude le porte ad una sua partenza a luglio, e la Roma non intende farsi trovare impreparata. Nello specifico, la dirigenza giallorossa ha identificato due profili per rispondere alle esigenze tecniche di Gian Piero Gasperini sulle fasce. L'allenatore, appena insediatosi alla guida del club capitolino, ha richiesto dei rinforzi capaci di coprire entrambe le corsie laterali. La Roma vira su Robin Gosens. Robin Gosens è il primo nome sulla lista per la fascia sinistra.

