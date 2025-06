Residuato bellico a Palena | scatta il divieto d’ingresso

A Palena, un residuato bellico lungo circa un metro è stato scoperto nel parco fluviale di Colleveduta, portando al divieto d’ingresso nell’area. L’ordigno, sepolto a pochi centimetri di profondità, ha attivato immediatamente le procedure di sicurezza, con l’intervento delle autorità. La situazione rimane sotto controllo mentre si adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e la bonifica dell’area.

Un ordigno residuato bellico lungo circa un metro è emerso il 20 giugno nel parco fluviale di Colleveduta, nel Comune di Palena. Profondamente sepolto a 50–60 cm di profondità, l’oggetto mostrava un aggancio metallico sporgente. Subito informata la prefettura di Chieti, il sindaco Claudio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Residuato bellico a Palena: scatta il divieto d’ingresso

