Repubblica insieme | a Bari dialoghi sulla città del futuro con i lettori testimoni e protagonisti

Il 25 giugno alle 17:30, alla Camera di Commercio di Bari, Repubblica organizza un evento unico dedicato ai dialoghi sulla città del futuro. Un incontro tra cittadini, testimoni e protagonisti che trasformerà la piazza delle idee in un laboratorio di visioni e proposte. Con ospiti come Stefania Aloia, Luciana Di Bisceglie e altri protagonisti della nostra comunità, sarà l’occasione perfetta per costruire insieme il domani che desideriamo. Non mancate!

Il 25 giugno dalle 17,30 alla Camera di commercio appuntamento con la piazza delle idee che porta Repubblica in nove grandi città: ospiti Stefania Aloia, Luciana Di Bisceglie, Maria Laterza, Nicolò Andreula, Antonio Curci, Gigia Bucci, Belle Fragasso, Luca Mazzini, Michele.

"Bari domani: la città del futuro raccontata dai protagonisti" è il quarto appuntamento di Repubblica Insieme, il ciclo di eventi che attraversa l'Italia per aprire uno spazio di dialogo tra cittadini, istituzioni, cultura e imprese. Mercoledì 25 giugno dalle ore 17.30

