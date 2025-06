Report ARTE il 97% delle chiamate del settore energia sono truffe telefoniche

In un panorama sempre più rischioso, l’indagine di ARTE rivela che il 97% delle chiamate nel settore energia sono truffe telefoniche. Un dato allarmante che mette in guardia tutti noi, evidenziando la crescente necessità di attenzione e tutela. Grazie al Portale Antitruffa, gli utenti possono segnalare e proteggersi da queste frodi. È fondamentale rimanere informati e agire prontamente per difendere i propri diritti e la propria sicurezza.

Il 97% delle telefonate che i cittadini ricevono da presunti operatori del mondo dell’energia è una truffa. È questo il dato allarmante presentato dall’indagine condotta da ARTE – Associazione Reseller e Trader dell’Energia – durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. I risultati provengono dalle oltre 10.000 segnalazioni raccolte attraverso il Portale Antitruffa promosso dall’Associazione, uno strumento che consente agli utenti di denunciare chiamate sospette o ingannevoli nel settore energetico, realizzato in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori e dei call center: Consumerismo, Assium, Assocontact, O. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Report ARTE, il 97% delle chiamate del settore energia sono truffe telefoniche

In questa notizia si parla di: energia - arte - chiamate - settore

