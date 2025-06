Renzi sfotte Tajani | Porta sfortuna non ne imbrocca una Appena dice che va tutto bene in Medio Oriente si bombardano

Renzi si prende gioco di Tajani, sottolineando come le sue previsioni siano spesso smentite dai fatti in Medio Oriente. Tra dichiarazioni affrettate e telefonate all’ultimo minuto, il quadro diventa sempre più intricante. La politica estera si rivela un terreno scivoloso, dove le parole spesso si scontrano con la realtà sul campo. E ora, cosa dice Meloni a riguardo?

“Giovedì sera Tajani dice ‘l’attacco israeliano non è imminente’ e il venerdì mattina Israele attacca. Allora Tajani va in tv e dice ‘sia chiaro, a me nessuno aveva detto niente’. Sabato rivela di aver chiamato sia il ministro degli Esteri iraniano sia quello israeliano, ai quali dice ‘ora basta, smettetela’. Il giorno dopo se le danno di santa ragione. Non contento lunedì dice ‘non spostiamo l’ambasciata da Teheran’. Cosa dice Meloni ieri pomeriggio? ‘Stiamo pensando di spostare l’ambasciata da Teheran'”. Così Matteo Renzi, intervenendo dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni in Senato, si rivolge ad Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Renzi sfotte Tajani: “Porta sfortuna, non ne imbrocca una. Appena dice che va tutto bene, in Medio Oriente si bombardano”

