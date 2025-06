Renzi attacca Meloni sul caso Paragon | Se l’Italia con lei conta di più perché in questo paese si spiano i giornalisti? – Video

Matteo Renzi non ha esitato a criticare duramente Meloni, sollevando un tema delicato: il presunto spionaggio ai danni dei giornalisti italiani. In un contesto di crescente tensione politica, l'ex premier ha sottolineato quanto la questione sollevi dubbi sulla libertà di stampa e sulla sicurezza democratica del Paese. Se l’Italia si considera un luogo di valori e trasparenza, la domanda è una: fino a che punto il nostro sistema è davvero libero?

Dopo le considerazioni di Meloni in vista del Consiglio europeo del 26 e del 27 giugno, Matteo Renzi ha preso la parola prima in discussione generale e quindi in replica. Principalmente, contestando il ruolo del governo in relazione al caso Paragon e alla rivelazione che diversi giornalisti italiani siano stati spiati: «Se davvero contiamo di più (io non credo), perché, Presidente, da sei mesi a questa parte in questo Paese si spiano i giornalisti? Perché, signora Presidente, lei non ha chiamato il direttore, perché non ha avvertito il bisogno di chiamare Francesco Cancellato e Roberto d'Agostino per scusarsi? Non dico che li avete spiati voi, ma quantomeno voi non avete controllato che i giornalisti non si spiassero.