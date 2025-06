Renzi a Meloni | Perché non ha chiamato Cancellato per scusarsi su Paragon? Ma lei non risponde | Provocazioni

Il confronto acceso tra Renzi e Meloni mette in evidenza le tensioni politiche che infiammano l’Italia. Con accuse e provocazioni, si apre un dibattito su trasparenza e rispetto istituzionale. Ma quale sarà il vero impatto di questa polemica sulla stabilità del governo? Scopriamolo insieme, analizzando i retroscena e le possibili ripercussioni di questo scontro pubblico.

Nel suo intervento al Senato Matteo Renzi ha incalzato la premier: "Perché da sei mesi a questa parte si spiano i giornalisti? Perché non ha chiamato Cancellato e D'Agostino per scusarsi?". Domande che Meloni ha evitato: "Non risponderò alle provocazioni o alle falsità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

