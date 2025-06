René Benko dalla gloria all' oblio | le ville in vendita sul Garda all' asta tutti i suoi beni

Ren233 Benko, il magnate ungherese che una volta brillava come simbolo di successo e lusso sul Lago di Garda, ora si trova al centro di un vortice giudiziario. Dalla gloria all’oblio, le sue ville sono oggi all’asta, insieme a tutti i suoi beni. Giovane e brillante fino a pochi mesi fa, la sua storia si è infine incrinata sotto il peso di indagini internazionali, arresti e controversie. La sua vicenda è un esempio di come il potere possa vacillare in un batter d’occhio.

Giovane, brillante, in ascesa: almeno fino al "crac", alle indagini e all'arresto, avvenuto solo pochi mesi fa (è sotto inchiesta in 4 Paesi diversi). Ricco anzi ricchissimo, amico dei potenti e arcinoto alle cronache, la sua holding è (era) conosciuta in tutto il mondo e presente anche in Italia.

