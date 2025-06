Rende L’Istituto di Scienze Religiose apre alla Grafologia | novità per l’anno accademico 2025 26

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Francesco di Sales” di Rende si prepara a sorprendere ancora una volta, aprendo le porte alla grafologia per l’anno accademico 2025/2026. Un’innovazione che unisce fede e scienza, offrendo agli studenti un percorso unico di scoperta e approfondimento. La novità, annunciata ufficialmente il 23 giugno, promette di arricchire il panorama formativo e di aprire nuovi orizzonti di conoscenza. Restate con noi, perché questa introduzione segna il primo passo verso un futuro affascinante.

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Francesco di Sales” di Rende, afferente all’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, introduce per l’anno accademico 20252026 un nuovo insegnamento: la Grafologia. L’annuncio ufficiale è arrivato lunedì 23 giugno, in occasione dell’incontro tra il direttore dell’ISSR, il Rev. Don Emilio Salatino, e la dottoressa Carmensita Furlano, grafologo professionista, giudiziario ed ecclesiastico, nonché referente per la Calabria del CESIOG (Centro Studi Italiano per l’Orientamento Grafologico – MIMIT). L’incontro ha posto al centro la Grafologia come scienza umana capace di offrire strumenti di ascolto e comprensione della persona attraverso l’analisi della scrittura, intesa come espressione unica e irripetibile dell’individuo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rende. L’Istituto di Scienze Religiose apre alla Grafologia: novità per l’anno accademico 2025/26

rende - istituto - scienze - religiose

Papa Leone XIV. Nuove nomine dei consultori teologi per il Dicastero delle Cause dei Santi; ISSR: al via il nuovo anno accademico; Concorso straordinario Insegnamento Religione Cattolica: istruzioni operative per la valutazione delle domande.

