Preparati a vivere un pomeriggio indimenticabile al Parco dei Renai, che festeggia il suo 25° anniversario con una straordinaria rinascita! Dopo l’ondata di maltempo di marzo e i lavori di riqualificazione, la spiaggia torna ad accogliere visitatori per celebrare questo traguardo speciale. Un’occasione unica per condividere ricordi, scoprire le novità e godersi il relax in un’atmosfera di festa. Non mancare a questa celebrazione ricca di emozioni e sorprese!

Il Parco dei Renai compie venticinque anni e festeggia riaprendo la spiaggia dopo l’ondata di maltempo del marzo scorso e i successivi lavori. La festa si terrà domani, con un intero pomeriggio dedicato all’ anniversario. "A distanza di 25 anni dall’apertura – ha spiegato il sindaco di Signa Giampiero Fossi – la nostra amministrazione, insieme alla società di gestione del Parco, intende promuovere i risultati ottenuti e presentare i nuovi interventi per il futuro. In tutti questi anni il Parco, il "mare dei fiorentini", è diventato un punto di riferimento per tutta l’area metropolitana". "Da un’area fortemente degradata a un piano di recupero per realizzare un parco naturale aperto al pubblico – ha commentato Andrea Marzi, amministratore delegato della società Isola dei Renai -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Renai, festa in spiaggia per i 25 anni del parco

