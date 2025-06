Registro Tumori in Campania grave e suicida la sottovalutazione dell’inquinamento ambientale

Il Registro Tumori della Campania rivela un quadro allarmante: l'inquinamento ambientale, spesso sottovalutato, sta alimentando una crisi sanitaria grave e crescente. Nonostante l’oscurità che avvolge i dati più dettagliati, le evidenze sono chiare: la combinazione di fattori ambientali e sistemi di monitoraggio poco trasparenti crea una vera e propria “tempesta perfetta”. È ora di affrontare con urgenza questa emergenza per proteggere la salute dei cittadini.

Il Registro Tumori della Regione Campania, edito nel massimo silenzio in data 28 maggio 2025 e aggiornato al 2021 con proiezioni dei trend di incidenza e mortalità al 2025, pur non riportando i dati per distretto sanitario ( ed è gravissimo specie per Asl Napoli 1 centro!), fornisce comunque in maniera chiarissima esempi illuminanti di cosa significa e come si crea la “tempesta perfetta” che sta sbriciolando la Salute e la Sanità della Regione Campania per declarata incapacità (eo non volontà ) di intervenire in maniera adeguata in Prevenzione Primaria tutelando il territorio e non solo rivolgendosi alla Prevenzione Secondaria (diagnosi precoce). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it