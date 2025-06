Regione Siciliana via libera alla riforma della dirigenza | stop alla terza fascia

anni, semplificando la struttura e valorizzando le competenze dei dirigenti. Questo cambiamento promette una gestione più snella, trasparente e competitiva, aprendo nuove opportunità per il progresso della Sicilia. È un momento di svolta che cambierà radicalmente il volto della pubblica amministrazione regionale, garantendo servizi più efficaci ai cittadini e stimolando una cultura di meritocrazia e innovazione.

"L'approvazione del disegno di legge del governo Schifani sull'ordinamento della dirigenza regionale rappresenta un passo fondamentale per l'efficienza e la modernizzazione della nostra amministrazione. Con l'introduzione della fascia unica, poniamo fine a un'anomalia che si protrae da troppo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Regione Siciliana, via libera alla riforma della dirigenza: stop alla terza fascia

In questa notizia si parla di: dirigenza - fascia - regione - siciliana

Studenti a lezione di autonomia, si celebra lo Statuto della Regione Siciliana - In occasione del 15 maggio, anniversario della promulgazione dello Statuto della Regione Siciliana nel 1946, gli studenti partecipano a una lezione dedicata all'importanza di tale documento, che ha segnato l'autonomia dell'isola e il suo riconoscimento nella Costituzione italiana nel 1948.

Nuove iniziative per Agrigento Capitale italiana della Cultura. La Regione Siciliana ha varato un programma di manifestazioni collaterali che si innesta nel progetto culturale di “Agrigento 2025”, si basa su un forte legame con il territorio e riporta “a casa” due e Vai su Facebook

Regione Siciliana, via libera alla riforma della dirigenza: stop alla terza fascia; Amministrazione, via libera in commissione Ars al ddl sulla dirigenza regionale. Messina: «Si va verso la fascia unica; La Regione cerca un nuovo dirigente generale per il suo dipartimento Energia.

Regione, fascia unica dei dirigenti: ok dalla commissione Ars - PALERMO – La commissione Affari Istituzionali dell’Ars, presieduta da Ignazio Abbate, ha approvato il disegno di legge che riforma la figura del dirigente regionale. Riporta livesicilia.it

L’altolà della Cisl al ddl sulla dirigenza regionale: “Metodo autoritario” - “I dirigenti di terza fascia sia nella riforma proposta dal governo che prevede il loro passaggio alla fascia unica che nella proposta dei sindacati che prevede, mantenendo l’attuale ordinamento, il ... Secondo livesicilia.it