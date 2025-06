Regione Siciliana via libera alla riforma della dirigenza | stop alla terza fascia

anni, garantendo maggiore trasparenza e meritocrazia. Questa riforma apre nuove prospettive per la Sicilia, rafforzando il ruolo della nostra pubblica amministrazione e migliorando i servizi offerti ai cittadini. È un segnale positivo di cambiamento e progresso, che mette la regione sulla strada di una governance più efficace e moderna. Un passo decisivo verso il futuro della nostra terra.

"L'approvazione del disegno di legge del governo Schifani sull'ordinamento della dirigenza regionale rappresenta un passo fondamentale per l'efficienza e la modernizzazione della nostra amministrazione. Con l'introduzione della fascia unica, poniamo fine a un'anomalia che si protrae da troppo.

Regione Siciliana, via libera alla riforma della dirigenza: stop alla terza fascia

Il provvedimento, voluto dal governo Schifani, introduce una fascia unica dirigenziale, superando definitivamente l’anomalia della terza fascia introdotta nel 2000 Vai su Facebook

