Regione Lazio | attenti alla truffa sul gas

Attenzione cittadini del Lazio: non lasciatevi ingannare dalle truffe telefoniche che si spacciano per dipendenti regionali, chiedendo di cambiare gestore del gas. La Regione Lazio chiarisce di essere estranea a queste iniziative fraudolente e invita a non rispondere, riattaccando immediatamente. La vostra sicurezza è prioritaria: restate vigili e informati per evitare di cadere vittima di queste truffe.

La Regione Lazio risponde alle tante segnalazioni di cittadini, infastiditi da richieste telefoniche di cambiare gestori del gas da parte di truffatori che si spacciano per dipendenti della Regione, avvertendo la cittadinanza di essere estranea all’iniziativa e a non rispondere e a riattaccare la cornetta, avvertendo che si tratta di truffe. Questo l’annuncio della Regione Lazio: “L’Urp della Regione Lazio ha ricevuto in queste ore numerose segnalazioni di cittadini che riferivano di essere stati contattati da un sedicente operatore regionale che proponeva cambi di fornitore del gas a prezzi vantaggiosi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Regione Lazio: attenti alla truffa sul gas

