Regione approvato il Rendiconto 2024 | l' assemblea legislativa costa poco più di 7 euro a cittadino

L’Emilia-Romagna conferma la sua trasparenza e attenzione al bilancio pubblico: l’Assemblea legislativa, con un costo di soli 7,25 euro a cittadino, approva il rendiconto 2024 mantenendosi in linea con gli anni precedenti nonostante le sfide economiche, come l’aumento dei costi energetici. Un esempio di gestione responsabile che garantisce servizi efficienti senza gravare sulle tasche dei cittadini, consolidando così la fiducia nella buona amministrazione regionale.

