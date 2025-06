Reggiana, arriva la torre Basili. Pressing per Vasic e Missori.

La Reggiana si prepara a innovare, puntando su giovani promesse e strategie mirate per consolidare il suo futuro. Dopo aver perfezionato l'ingaggio di Contè e annunciato l’arrivo di Damiano Basili, la squadra si rafforza con talenti di talento pronti a fare la differenza. Con un occhio rivolto al presente e uno al domani, i granata sono determinati a riscrivere il loro destino. Il prossimo capitolo della stagione promette emozioni e successi ancora più grandi.

Piedi ben piantati nel presente, sguardo proiettato verso il futuro. Dopo aver perfezionato l’ingaggio di Oumar Contè, freccia della Nuova Guinea classe 2007 in arrivo dalla Spal, la Reggiana ha praticamente chiuso per un altro talento in rampa di lancio: Damiano Basili. Si tratta di un giocatore che andrĂ a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Dionigi, con caratteristiche simili a quella di Natan Girma (a metĂ tra un trequartista e una seconda punta). Classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Parma, si è messo in luce prima nella Pro Sesto e poi soprattutto nell’ultimo campionato di Serie C dove, con la maglia della Pergolettese, ha fatto registrare 5 gol e altrettanti assist in 35 presenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it