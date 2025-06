Reflection in a Dead Diamond | il trailer del film di spionaggio con Fabio Testi in sala il 3 luglio

Preparati a immergerti in un mondo avvolto dal mistero e dall’adrenalina con Reflection in a Dead Diamond, il nuovo film di spionaggio e horror diretto da Hélène Cattet e Bruno Forzani. Dopo il prestigioso debutto a Berlino, il thriller con Fabio Testi arriverà nelle sale italiane dal 3 luglio, promettendo suspense e colpi di scena sorprendenti. Non perdere l’anteprima del trailer e lasciati catturare da questa avventura cinematografica senza precedenti.

Dopo una presentazione in concorso allo scorso Festival di Berlino, Reflection in a Dead Diamond uscirà nelle sale dal 3 luglio per Lucky Red. Una storia di genere fra spionaggio e horror diretta da Hélène Cattet e Bruno Forzani e interpretata da Fabio Testi. In anteprima il trailer. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Reflection in a Dead Diamond: il trailer del film di spionaggio con Fabio Testi in sala il 3 luglio

