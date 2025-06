reddito di base imprenditrice condannata

Una vicenda che solleva importanti questioni sulla gestione dei sostegni sociali e l’etica nel mondo imprenditoriale. Un’ex imprenditrice veneta, con attività nel Lecchese, è stata condannata a un anno e quattro mesi per aver indebitamente percepito circa 18mila euro di reddito di cittadinanza tra il 2021 e il 2022. La scoperta, frutto di un’indagine della Guardia di Finanza di Lecco, sottolinea quanto sia cruciale il rispetto delle regole per tutelare le risorse pubbliche e garantire equità.

Aveva percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, condannata a un anno e quattro mesi. Il giudice monocratico del tribunale di Lecco, Giulia Barazzetta, ha condannato un ex imprenditrice veneta, con attività nel Lecchese, che tra il 2021 e il 2022 aveva percepito poco meno di 18mila euro di reddito di cittadinanza. La vicenda è emersa in seguito a un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Lecco e coordinata dalla Procura: l’imputata è stata chiamata a rispondere davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Lecco per presunta truffa allo Stato. L’ex imprenditrice ha ricevuto il reddito di cittadinanza, ma le indagini hanno rivelato presunte irregolarità nella sua richiesta e omessa dichiarazione di alcuni beni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it