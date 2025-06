Red Valley Festival 2025 il programma | tutti i cantanti delle quattro giornate di Olbia

Diverse le emozioni e i generi musicali che si intrecceranno, dando vita a un’esperienza unica e coinvolgente. Il Red Valley Festival 2025 si prepara a conquistare il cuore di migliaia di appassionati, offrendo un ricco programma e performance indimenticabili. Scopri tutti i cantanti delle quattro giornate di Olbia e preparati a vivere un’estate all’insegna della musica senza confini, perché la musica è il linguaggio universale che unisce tutti.

Olbia, 24 giugno 2025 - Uno dei festival musicali estivi più importanti e frequentati d’Italia è senza dubbio il Red Valley. Ogni anno alla metà di agosto tanti artisti si danno appuntamento alla Olbia Arena per prendere parte a quella che è una vera full immersion di musica. Quattro giorni di festival. Quattro giorni nei quali la musica sarà la parte principale dello show del più grande festival crossover d’Italia. Diversi, infatti, saranno i generi presenti sul palco anche quest'anno. Dopo un 2024 con numeri da record in cui il festival ha ottenuto 118.175 presenze totali sulle quattro serate, oltre 50 artisti sul palco e altrettante ore di musica live, il Red Valley torna per celebrare il suo decimo anniversario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Red Valley Festival 2025, il programma: tutti i cantanti delle quattro giornate di Olbia

In questa notizia si parla di: festival - quattro - olbia - valley

Torna “RDS Summer Festival 2025” con otto date in quattro città - Torna il RDS Summer Festival 2025, un evento imperdibile con otto date in quattro città italiane! RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT ritornano a far vibrare l'estate con grandi spettacoli, presentati dagli amati speaker Rossella Brescia, Ciccio e Baz.

Olbia, Red Valley: confermati i biglietti a tariffe agevolate per i residenti Vai su Facebook

Red Valley Festival 2025, quattro giorni di musica e spettacolo all’Olbia Arena; Torna il Red Valley Festival, a Olbia tre giorni nel segno del crossover; Red Valley Festival - Edizione 2025.

Red Valley Festival annuncia Ghali e Shiva per il Day 2 - Il RED VALLEY FESTIVAL annuncia la presenza, nella lineup del DAY 2, di due grandi artisti della scena urban italiana, GHALI e SHIVA. Lo riporta sardegnareporter.it

Torna il Red Valley Festival, a Olbia tre giorni nel segno del crossover - MSN - 175 presenze totali sulle quattro serate, oltre 50 artisti sul palco e altrettante ... Da msn.com