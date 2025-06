Record di morti per cocaina in Italia allarme antidepressivi nei ragazzi

Nel 2024, l’Italia si confronta con un'onda di sfide sempre più preoccupanti: record di morti per cocaina e un allarmante aumento nell’uso di antidepressivi non prescritti tra i giovani. Sebbene il consumo di droghe sembri leggermente calare rispetto all’anno precedente, questi dati evidenziano una realtà complessa e urgente. La "Relazione annuale al Parlamento" ci apre gli occhi su un fenomeno che richiede interventi immediati: è tempo di agire per proteggere le nuove generazioni.

Seppure in Italia il consumo di droghe tra i giovani "appare leggermente diminuito" nel 2024 rispetto al 2023, nell'anno appena trascorso si registrano due record negativi: le morti per cocaina e l'uso di antidepressivi senza prescrizioni da parte dei giovanissimi. A raccontare il variegato mondo delle tossicodipendenze è la "Relazione annuale al Parlamento in Italia nel 2025" con dati che si riferiscono.

"11 dosi al giorno ogni 1000 abitanti": in Italia è record di morti per cocaina - In Italia, ogni giorno, 11 persone su 1000 sono coinvolte in episodi legati alla cocaina, e il 2024 segna il record negativo con 232 decessi attribuibili alla polvere bianca.

Record di morti per cocaina in Italia, come quelli per eroina. La relazione annuale al Parlamento. La minaccia di 'nuove sostanze'

