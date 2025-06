Recensione | Ora posso riposare il giallo psicologico di Valeria Valcavi Ossoinack

"Ora posso riposare" di Valeria Valcavi Ossoinack ci immerge in un intenso thriller psicologico, dove l'apparente normalità di Patrick Martin si sgretola di fronte a un evento sconvolgente. La narrazione intricata e il ritmo serrato ci guidano nel labirinto mentale di un uomo che, travolto dalla tragedia, decide di percorrere la via oscura della vendetta. Un romanzo che tiene il lettore col fiato sospeso fino all'ultima pagina, svelando quanto possa essere sottile il confine tra bene e male.

"Ora posso riposare" il giallo psicologico di Valeria Valcavi Ossoinack. Patrick Martin è un uomo comune. Questo è il primo elemento che caratterizza il protagonista del nuovo thriller psicologico di Valeria Valcavi Ossoinack. La sua ordinarietà iniziale, tuttavia, ben presto si scontra con un evento drammatico della sua vita, che giorno dopo giorno lo trasformerà in un killer seriale. Cinque le persone da eliminare, un piano semplice e veloce, alle spalle l'investigazione di Brassier e Jaunet, commissario e brigadiere della polizia francese. Il nuovo romanzo di Valeria Valcavi Ossoinack rappresenta un ottimo compromesso tra narrativa e poliziesco.

