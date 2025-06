Real Madrid-Pachuca insulti razzisti contro Rudiger | la Fifa apre un’indagine

Un episodio inquietante scuote il mondo del calcio al Mondiale per Club: insulti razzisti contro Rudiger durante la sfida tra Real Madrid e Pachuca. La FIFA, pronta a tutelare i giocatori e combattere il razzismo, ha aperto un’indagine ufficiale. È un importante passo avanti nella lotta contro ogni forma di discriminazione nello sport, che deve essere sempre più inclusivo e rispettoso. La speranza è che azioni concrete possano fermare questa orribile piaga.

(Adnkronos) – Caso di razzismo in campo al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti. Al termine della partita tra Real Madrid e Pachuca, il difensore dei BlancosAntonio Rudiger ha segnalato all’arbitro Roman Abatti Abel di aver ricevuto insulti razzisti dall’avversario Antonio Cabral. Il direttore di gara brasiliano ha attivato così immediatamente il nuovo protocollo della Fifa per casi di questo tipo, portando le braccia a formare una “X” che dà il via alla procedura in caso di “insulti razzisti, cori discriminatori o offese di natura etnica, religiosa o sessuale”. Ma cosa è successo durante Real Madrid-Pachuca al Mondiale per Club? Al termine della partita, valida per la seconda giornata del Gruppo H (e per la cronaca vinta 3-1 dai Blancos), Rudiger è andato a raccontare all’arbitro quanto accaduto. 🔗 Leggi su Seriea24.it