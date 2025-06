Re Carlo sbarca su Netflix mentre Meghan Markle e Harry vengono umiliati

Meghan Markle e Harry perdono il loro primato di protagonisti mediatici, mentre Re Carlo si conquista il suo spazio sulla piattaforma streaming più popolare. Con un documentario dedicato, il Sovrano dimostra di sapersi adattare ai tempi digitali, lasciando alle spalle le polemiche e le umiliazioni recenti. La nuova mossa di Carlo non solo rafforza il suo ruolo, ma ridefinisce anche il modo in cui i reali si approcciano al mondo dello spettacolo e dei media. Così, Harry e...

Re Carlo cede a Netflix, anche lui finisce sulla piattaforma di streaming. Meghan Markle e Harry perdono il primato, non sono più così interessanti e Hollywood li umilia. Re Carlo, il suo documentario su Netflix. Re Carlo sta al passo coi tempi e accetta di comparire anche su Netflix. Dopo aver monopolizzato l'attenzione dei media con la sua presenza al Royal Ascot, il Sovrano, come una star, avrà il suo documentario su Netflix. Così, Harry e Meghan Markle non saranno più i soli membri della Famiglia Reale britannica a lavorare per la celebre piattaforma di streaming. Carlo comparirà su in un documentario con l'attore Idris Elba per celebrare i successi del King's Trust ottenuti negli ultimi cinquant'anni.

