Re Carlo invita Zelensky al castello di Windsor | il presidente ucraino lascia la divisa militare e si mette la giacca per l’occasione

Re Carlo invita Zelensky al castello di Windsor, un gesto simbolico di solidarietà e dialogo. Il presidente ucraino, lasciata la divisa militare, si è presentato con una giacca scura, sottolineando l’importanza di questo incontro. Durante il pranzo, i due leader hanno condiviso momenti di confronto nel Gran Corridor, rafforzando un legame di amicizia e speranza per un futuro di pace. Un gesto che dimostra come il dialogo possa unire anche le nazioni più diverse.

Ha lasciato la divisa militare e ha indossato una giacca scura per incontrare re Carlo III. Il presidente ucrain o Volodymyr Zelenskyy è stato ricevuto a Windsor per un pranzo con il sovrano che ha posato con lui nel Gran Corridor per le foto di rito. Non è la prima volta che i due si incontrano e si stringono la mano; l’ultima occasione l’aveva fornita la visita a Londra dello scorso marzo quando il re, da sempre molto attento alle vicende politiche del suo paese e del mondo, lo aveva invitato in udienza nella sua residenza del Norfolk, a Sandringham. Prima di allora, i due avevano condiviso riflessioni ed analisi in occasione del European Political Community Summit che si tenne a Blenheim Palace a luglio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it