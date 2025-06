Raw 23.062025 Next stop Night of Champions

Benvenuti, appassionati di wrestling! La notte promette emozioni indimenticabili con Monday Night Raw dalla Nationwide Arena di Columbus. Tra ritorni sorprendenti e confronti epici, il percorso verso Night of Champions si fa sempre più intenso. Seth Rollins, al centro della scena, sfida i fan a diventare visionari come lui, mentre Roman Reigns e CM Punk movimentano l’universo WWE. Preparatevi, perché il countdown è iniziato: la prossima tappa sarà davvero memorabile!

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Nationwide Arena di Columbus, Ohio. Lo show inizia con Seth Rollins che raggiunge il ring insieme alla sua stable. Dà il benvenuto al Monday Night Rollins e chiede ai fan cosa vogliono dal momento che sta ricevendo segnali contrastanti. Loro hanno bisogno di essere dei visionari come Seth. Roman Reigns esiste solo grazie a Seth. CM Punk invece è tornato in WWE perché la compagnia voleva incassare più soldi. Non ci sarà una seconda run titolata di Cody Rhodes a meno che Seth non lo permetta. Quel titolo esiste grazie a lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Raw 23.06.2025 Next stop, Night of Champions

In questa notizia si parla di: night - next - stop - champions

Stop sul più bello, l’Atalanta spegne i sogni Champions della Roma: l’analisi del ko di Bergamo - Nell'ultima sfida di campionato, la Roma vede sfumare i propri sogni di Champions League, interrompendo una striscia di 19 risultati utili.

Una delle rivalità più iconiche della WWE: a WWE Night of Champions, l’Undisputed WWE Champion John Cena metterà in palio il titolo contro CM Punk! Scopri la preview tinyurl.com/3zxtze7m Non perderti #WWENOC, live sabato 28 giugno a partire dalle Vai su Facebook

No. 2 Long Beach State Drops Heartbreaker to No. 1 UCLA In National Championship; John Cena’s Next Opponent After CM Punk: 5 Rivalries That Must Happen.

2023 WWE Night of Champions: Who will take home the world heavyweight championship? - WWE will keep things international with its next premium live event as the ... Riporta espn.co.uk

Greatest night in Champions League history? Best centre-half of all-time? Stop the madness - Not everything needs to be heard, not everything needs to stand out. Scrive football365.com