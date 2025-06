Ravenna Ripescaggio e gironi giorni decisivi

Il destino di Ravenna e dei suoi gironi si gioca nei giorni decisivi, tra speranze e incertezze. Con il presidente del Brescia, Massimo Cellino, pronto a presentare la domanda di iscrizione in Serie C—seppur con poche possibilità di essere accolta—the scenario si fa ancora più incerto. La decisione ufficiale della Covisoc, attesa entro dopodomani, potrebbe cambiare le sorti delle squadre coinvolte e il futuro del campionato.

Ormai tutte le fonti danno per certo che il presidente del Brescia, Massimo Cellino, abbia presentato domanda di iscrizione alla prossima serie C. Domanda da presentare entro oggi e con zero speranze di essere accolta: la decisione ufficiale, comunque, sull’accoglimento o meno verrà presa dalla Covisoc entro dopodomani, per la compilazione dei tre gironi di C, ora completata dalla retrocessione della Salernitana che andrebbe a riempire l’ultima casella del girone C. Se tutto, come sembra e si spera – soprattutto – in casa Ravenna, dovesse essere confermato, allora i giallorossi di Ignazio Cipriani, il prossimo anno giocheranno in serie C, con la prima giornata di campionato prevista per il prossimo 24 agosto, e una settimana prima il debutto in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ravenna Ripescaggio e gironi, giorni decisivi

