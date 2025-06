Rapinatore in casa una traccia nel video di Tik Tok

Un episodio inquietante a Mariano Comense: sabato notte, un rapinatore ha fatto irruzione in una casa, aggredendo e derubando una coppia e ferendo il figlio maggiore. Sorprendentemente, potrebbe aver lasciato un'orrenda traccia nel video di una diretta TikTok durante l’incursione. Le immagini, ancora sotto analisi, potrebbero rivelare l’identità dell’aggressore, offrendo una speranza nella caccia alla giustizia. La vicenda ricorda quanto la tecnologia possa essere sia alleata che testimone silenzioso.

L’uomo che sabato notte a Mariano Comense, ha aggredito e rapinato un uomo e una donna all’interno della loro abitazione, e ferito il figlio piĂą grande, potrebbe essere stato ripreso nella diretta di TikTok in corso durante l’incursione. Il video, acquisito dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, deve ancora essere visualizzato dai tecnici, ma con ogni probabilitĂ per pochi attimi ha ripreso in volto l’aggressore, e registrato alcune frasi pronunciate quando è entrato in casa gridando. Un elemento fondamentale per confermare quanto giĂ riferito dai testimoni e dalle vittime - 42 anni lui, 38 lei – che ieri sono state sentite dai militari, per fornire una serie di dettagli su quanto accaduto, e soprattutto sull’uomo che sabato sera ha suonato il campanello di casa, armato di coltello e ha fatto irruzione nell’abitazione, dove c’erano anche i due figli della donna, 17 anni il ragazzo e 4 la bambina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapinatore in casa, una traccia nel video di Tik Tok

