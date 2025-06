Raid vandalico alla piscina Romano va chiusa e svuotata | impianto ko fino a venerdì

Un gesto di vandalismo ha colpito la piscina Guido Romano, lasciandola fuori servizio fino a venerdì. La struttura, tra via Ampère e via Ponzio in zona Città Studi, è stata gravemente danneggiata da ignoti nella notte tra domenica e lunedì, rendendo impossibile approfittare delle giornate roventi con oltre 36 gradi. La riapertura dipenderà dai lavori di riparazione e dalla messa in sicurezza dell’impianto, ma nel frattempo...

MILANO – Un attacco vandalico ha messo fuori uso la piscina Guido Romano tra via Ampère e via Ponzio in zona Città Studi. Niente possibilità di rinfrescarsi, quindi, in queste giornate particolarmente calde con picchi previsti di 36 gradi. Cos’è successo? “Nella notte tra domenica e lunedì – scrive il gestore Milanosport in una nota – alcuni ignoti si sono introdotti all’interno della piscina danneggiando gravemente la struttura. In particolare, sono stati rinvenuti sul fondo della vasca numerosi frammenti di vetro di bottiglie frantumate ”. Un pericolo per gli utenti. “Per questo, Milanosport si è vista costretta allo svuotamento della piscina, alla pulizia del fondo e al successivo riempimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raid vandalico alla piscina Romano, va chiusa e svuotata: impianto ko fino a venerdì

