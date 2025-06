Raid di piromani a Vomero e Soccavo cassonetti bruciati e auto e scooter incendiati

Nella notte tra Vomero e Soccavo, un’ondata di devastazione ha colpito i quartieri con quattro incendi che hanno coinvolto cassonetti, auto e scooter parcheggiati. Scene di paura e caos che hanno richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Indagini in corso per identificare i piromani e mettere fine a questa spirale di violenza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa inquietante vicenda.

In questa notizia si parla di: vomero - soccavo - auto - scooter

