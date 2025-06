Ragni marini scoperte tre specie che fanno crescere batteri sui propri corpi che metabolizzano il metano una cosa mai vista prima

In un mondo nascosto nelle profondità marine, i ragni marini hanno svelato un segreto sorprendente: tre nuove specie capaci di far crescere batteri sui loro corpi, che metabolizzano il metano. Un’innovazione mai vista prima, questa simbiosi unica permette a questi animali di sopravvivere in ambienti senza luce solare. Una scoperta rivoluzionaria che apre nuove frontiere nella biologia e nella nostra comprensione della vita negli abissi.

Nei luoghi della Terra dove non arriva la luce del Sole, questi animali hanno sviluppato un tipo di simbiosi mai visto prima. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Ragni marini, scoperte tre specie che fanno crescere batteri sui propri corpi che metabolizzano il metano, una cosa mai vista prima

In questa notizia si parla di: ragni - marini - scoperte - specie

Le 5 specie di ragni che possiamo trovare in casa - In casa possiamo incontrare diverse specie di ragni, come i ragni ballerini e i saltatori, spesso innocui.

Scoperte in Antartide straordinarie creature marine dopo il distacco dell'iceberg «A-84»; Finalmente abbiamo capito perché alcuni ragni sono così pelosi; Coralli e misteriose creature marine in Antartide: ecco cosa c’è sotto il ghiaccio dell’iceberg A-84.

Ragni marini che si nutrono di metano scoperti al largo della costa della California - Scoperti tre nuovi ragni marini che si nutrono di metano al largo della California e Alaska, cambiando la comprensione del ciclo del metano oceanico. Da tech.everyeye.it

Polpi, ragni marini, anemoni e spugne: scoperte in Antartide straordinarie creature dopo il distacco dell'iceberg «A-84» - E in effetti, ne abbiamo già confermate alcune, tra cui lumache, vermi policheti, crostacei ... msn.com scrive